Режиссер Александр Миндадзе высказался о российских звездах, которые поддерживают аннексию Крыма

Так, он считает, что звезды российского шоу-бизнеса поддерживают аннексию Крыма из-за пиара, а также из корыстных побуждений.

Такое мнение 2016 года он озвучил в интервью изданию Собеседник.

"Во-первых, крымнаш в среде так называемой творческой интеллигенции России в огромной степени корысть, в значительной - пиар: людей, искренне в этом убежденных, я встречал единицы", - сказал он.

По его мнению причина в том, что многие находятся в "предсмертном, или предкатастрофическом, состоянии" когда уже никого ничто не заботит - самому бы выжить.

"Во-вторых, я хорошо помню, как выходили мы с V съезда кинематографистов, где витийствовали наши будущие лидеры, где фронтовик Борис Васильев крикнул: "Ни шагу назад!" - и нас встречала толпа коллег: ну что, ну как?! Сегодня я эту толпу не могу представить ни на каком съезде, и дело не в страхе - нет особого страха... и не в прикормленности - нет уже таких денег, чтобы всех прикормить", - добавил Миндадзе.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина. Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

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