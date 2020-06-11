Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сделал скандально заявление об Украине

Так писатель призвал Россию разделить Україну на части.

Об этом фанат "русского мира" заявил во время визита в оккупированный Донецк, приведя пример с Чехословакией, передает Обозреватель.

"Огромные части России, единого общего российского государства были в свое время от России оторваны, отторгнуты, искусственно прирезаны, названы частью другого государства и так далее. То есть у России остался такой гнойник как Украина, нарыв после распада СССР, который был оторван исскуственно и все это держал и цементировал вместе", - отметил он.

По его словам, Украина якобы должна была дать областям автономию, чтобы не было сейчас проблем. Скандальный писатель также посоветовал Украине отпустить от себя регионы и отдать их мирно России, как поступили между собой в свое время Чехия и Словакия.

"В такой ситуации, самое честное и разумное, что должно было сделать государство, в котором это произошло, я сейчас имею в виду Украину, это провести референдум, дать какую-то широчайшую автономию, чтобы возникло взаимопонимание между регионами, либо действительно отпустить, по примеру Чехии и Словакии спокойно и мирно расстались и живут", - забредил фантаст.

При этом Лукьяненко выразил восхищение оккупированным и опустевшим Донецком, который "даже в военное время продолжает жить культурной жизнью и сохранять свою красоту".

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