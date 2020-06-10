Письменник Віталій Капранов потужно висловився про українську мову

За його словами, в Україні в умовах конфлікту з Росією українська мова відіграє роль мітки "свій-чужий".

Таку думку він висловив 2019 року для журналістів видання Обозреватель.

"Ми нарешті зрозуміли, що Україна – це не тільки територія, огороджена парканом. Україна – в головах. Україна – це інформаційний простір, мітка свій-чужий", – зазначив Капранов.

Письменник навів приклад, пояснивши, що має на увазі, коли говорить про мітку "свій-чужий".

"Як нам на фронті говорили – лежить поранений боєць в стані шоку, нічого не бачить. У нього в руках граната і автомат. І все болить. До нього повзе санітар. Є два варіанти, як до нього звернутися. Якщо (російською – ред.) "братишка, потерпи, я сейчас приду, я сейчас доползу" – можна отримати і гранату у відповідь. А якщо звернутися (українською – ред.) – це елементарна мітка свій-чужий", – пояснив він.

Як підкреслив письменник, "питання свій-чужий насправді головне". Капранов також зазначив, що сьогодні багато російськомовних українців переходять на українську мову разом зі своїми дітьми.

"А мова – це запитання свій-чужий. Зараз, коли війна на Донбасі її загострює, то всі розмови, що "у Швейцарії в кожному кантоні свою мову", "у Сінгапурі четра мови", "у Фінляндії два" і так далі – вже не такі актуальні. Ми від абстрактних речей переходимо до конкретних", – заявив він.

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