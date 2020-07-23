Російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович скептично оцінив шанси повернути Крим Україні

Зокрема, він заявив, що повернути Крим Україні зможе змусити Росію тільки сильне політичне чи економічне потрясіння.

Таку заяву він зробив 2020 року в інтерв'ю Олексію Гончаренко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Це питання парадигми, в якій площині ми це розглядаємо. Уявити собі Росію, повертає Крим, будь-якого правителя тут, просто повертає Крим Україні, мені дуже важко психологічно. Це підписання договору про капітуляцію. І повинна бути ситуація, дуже близька до капітуляції агресора", – вважає Шендерович.

Він провів паралелі з подіями ХХ століття і зазначив, що нацистської Німеччини після Другої світової війни допомогли вийти з гітлерівського минулого СРСР і країни-союзники. Проте з Росією, на думку письменника, такий сценарій малоймовірний.

"Росію у військовому відношенні неможливо перемогти. Ядерну зброю. І вже що у нас є, так це армія. Значить, повинні скластися якісь політичні обставини, економічні перш за все, щоб це стало неминучим. Страшно подумати, що повинно бути для того, щоб це сталося. Щоб хтось від імені Росії визнав. Він не буде популярним людиною в отруєній людській масі, якої 20 років пояснювали, що ми кращі, сильні, альфа-самці, всі нас бояться і поважають, люблять. А хто не любить, той боїться. І що ми праві", – пояснив він.

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