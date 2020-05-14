Российский писатель и публицист, оппозиционер Виктор Шендерович прошелся по россиянам, которые поддерживают агрессивную политику против Украины

Так, он заявил, что все россияне, которые поддержали оккупацию украинского Крыма, являются дураками и негодяями.

По его словам, каждый из сторонников этого преступления сознательно руководствовался своими корыстными интересами. Свою позицию Шендерович изложил 2019 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди, поддержавшие аннексию Крыма, — это несколько совершенно разных случаев. Там были дураки. Просто дураки, которых много везде, которые на патриотический крик реагируют радостно. Всегда есть подлецы, причем, природные подлецы, которые всегда с начальством. С любым. Всегда в первых рядах и которые бы огорчились, если бы их не позвали подписать (письмо в поддержку действий Путина. — прим. ред.)", — сказал оппозиционер.

Кроме того, он отметил, что многие защитники "возвращения" Крыма считают якобы это было правильным решением, не понимая, что это попахивает уголовщиной.

"Были просто негодяи, которые при казне, были дураки, которые всегда рады и готовы поддержать начальство, и они действительно чувствуют себя патриотами, на самом деле. Они не анализируют, им кажется, что это патриотизм. Это уголовщина. Есть негодяи, которые пилят бабло, и которые всегда будут при казне", — добавил Шендерович.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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