Відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович висловився про конфлікт України і Росії

За його словами, громадяни Росії, які підтримують дії Володимира Путіна в Україні, повинні пройти шлях покаяння за прикладом німців у ХХ столітті, передає Charter97.org.

За його словами, його дуже жорстко критикують за таке формулювання, "але діватися вже нікуди".

"Каятися треба нам (росіянам - прим.ред) перед українцями як німцям в 1945. Україні немає за що каятися перед нами. Ми – інтервенти і наше покаяння, я сподіваюся попереду, тому що вихід кудись в новий стан може відбутися тільки через покаяння. Німцям трошки пощастило – їх перемогли, їх змусили вступити на шлях покаяння, у них не було вибору, їх ніхто не питав", – пояснив він.

За словами Шендеровича, дуже показовий той факт з історії, коли в 1945-му почалося усвідомлення того, що насправді накоїв Адольф Гітлер.

"Ви знаєте, як видавалася в Берліні, в американській зоні гуманітарна допомога влітку 1945 року? В кінотеатрах. Подивися фільм, як бульдозерами згрібають трупи в Освенцімі, у Бухенвальді. Подивися це кіно. Ти, який голосував за Гітлера, подивися це кіно, а на виході отримай заварку, буханець хліба, воду і завтра приходь подивитись кіно. І так кілька десятиліть, умовно кажучи", - розповів він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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