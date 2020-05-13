Известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович высказался о конфликте Украины и России
По его словам, граждане России, которые поддерживают действия Владимира Путина в Украине, должны пройти путь покаяния по примеру немцев в ХХ веке, передает Charter97.org.
По его словам, его очень жестко критикуют за такую формулировку, но "деваться уже некуда".
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"Каяться надо нам (россиянам - прим. ред.) перед украинцами как немцам в 1945. Украине не за что каяться перед нами. Мы – интервенты и наше покаяние, я надеюсь впереди, потому что выход куда-то в новое состояние может произойти только через покаяние. Немцам немножко повезло – их победили, их заставили вступить на путь покаяния, у них не было выбора, их никто не спрашивал", – пояснил он.
По словам Шендеровича, очень показательный тот факт из истории, когда в 1945-м началось осознание того, что на самом деле натворил Адольф Гитлер.
"Вы знаете, как выдавалась в Берлине, в американской зоне гуманитарная помощь летом 1945 года? В кинотеатрах. Посмотри фильм, как бульдозерами сгребают трупы в Освенциме, в Бухенвальде. Посмотри это кино. Ты, который голосовал за Гитлера, посмотри это кино, а на выходе получи заварку, буханку хлеба, воду и завтра приходи посмотреть кино. И так несколько десятилетий, условно говоря", - рассказал он.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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