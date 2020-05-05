Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович назвал условия, при которых Россия вернет Украине контроль над Крымом

По его словам, есть всего два варианта развития событий.

"Первый — в России вместо Путина оказывается вменяемое политическое руководство… Второе — по советскому образцу, происходит обрушение. Когда заканчивается еда, то заканчивается и гонка вооружений. Тогда руководство становится намного сговорчивее из-за угрозы голодных бунтов. Какой вариант выберет матушка-история, я не знаю", - отметил он и подчеркнул, что подобного развития событий можно ждать долго, вплоть до нескольких десятилетий.

Ранее он выразил уверенность в том, что "хамство путинской России" стало залогом сплочения украинцев.