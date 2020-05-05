Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович назвал условия, при которых Россия вернет Украине контроль над Крымом
По его словам, есть всего два варианта развития событий.
"Первый — в России вместо Путина оказывается вменяемое политическое руководство… Второе — по советскому образцу, происходит обрушение. Когда заканчивается еда, то заканчивается и гонка вооружений. Тогда руководство становится намного сговорчивее из-за угрозы голодных бунтов. Какой вариант выберет матушка-история, я не знаю", - отметил он и подчеркнул, что подобного развития событий можно ждать долго, вплоть до нескольких десятилетий.
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Ранее он выразил уверенность в том, что "хамство путинской России" стало залогом сплочения украинцев.
Он отметил, что нормальные люди смогли объединиться из-за агрессии РФ.
"Столько любви и тепла сколько я получаю в последние годы от украинцев - это беспрецедентно... Сегодня Россия сделала очень многое для становления украинской государственности. Вы должны поблагодарить Владимира Владимировича. Хамство путинской России объединило всех нормальных людей", - уверен Шендерович.
Стоить отметить, что писатель выражал восхищение Майданом и возмущение аннексией Крыма, назвав действия российских властей "рефлексом гиены". Сравнивал Путина с Гитлером не в пользу первого (он не настоящий "буйный", в отличие от фюрера).
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