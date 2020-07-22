Російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович розкритикував президента РФ Володимира Путіна за агресивну політику

За його словами, президент Росії Володимир Путін повинен постати перед судом навіть власної країни за те, що розв'язав війну проти України.

Таку думку він висловив 2020 року в інтерв'ю Олексію Гончаренко (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).



Разом з тим він зазначив, що судити лідера країни-агресора слід саме за вторгнення в чужу державу, а не за політичні рішення.

"У випадку з Путіним є поняття воєнний злочин. Чоловік розв'язав війну з Україною. Це антиконституційно. Він порушив наші закони. Путіна і його команду можна судити за всіма важкими статтями Кримінального кодексу. Для цього не потрібно міжнародного суду. Він порушив величезну кількість статей нашого Кримінального кодексу. Це інша справа. За політичні рішення суду мені не здається коректним", – пояснив свою позицію Шендерович.

Також раніше повідомлялося, що Віктор Шендерович розповів, навіщо Володимиру Путіну потрібна війна в Україні. Так, письменник вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідна війна проти України тому, що це - "єдиний порядок денний", в якому він зараз може існувати.

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