Российский писатель и журналист Виктор Шендерович рассказал, что произошло с Россией после аннексии Крыма и оккупации Донбасса

По его словам, после аннексии украинского полуострова Крым и военной агрессии на Донбассе Россия выбрала политический путь в Азию и стала страной-изгоем для стран Запада.

Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире Эха Москвы.

"Мы поехали совершенно очевидно — еще в 2012-м году, с узурпацией власти окончательной Путиным, в сторону Азии. И это движение в пропасть резко ускорилось в 2014-м году. Крымом и Донбассом. Мы выбрали такой способ отношений, такой исторический путь", - подчеркнул Шендерович.

Писатель отметил, что после этого Россия получила "понижение в статусе".

"К нам по-другому стали относиться, нас выгнали из "восьмерки". Мы перестали быть партнерами, мы становимся противником потенциальным... Мы страна-агрессор. Мы страна-изгой. С нами закрыли консульство. Сворачивается. Мы понижаемся в статусе. Хуже от этого, конечно, не Путину и не всей его команде. А нам. Потому что те люди, которые быстро оформляли визы, туризм и так далее… — вот они не могут этого сделать. Вот там сужается окошко", - подчеркнул он.

Шендерович заявил, что вследствие этого рядовых россиян "выбросили на обочину".

"Потому что история берет коллективные штрафы со страны. У вас такой лидер, вы поддерживаете его? Ну, значит получите. В Зимбабве, и Северной Корее, и Венесуэле есть, наверное, некоторое количество интеллигентных приличных людей. Но только с ними обращаются так, как обращаются со всей страной. По законам коллективного штрафа. Мы получили этот коллективный штраф, мы на него просто напрашивались, мы на него напросились! И теперь не надо закатывать оскорбленные глаза. Да, нас, понизили в статусе", - резюмировал писатель.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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