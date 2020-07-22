Российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович раскритиковал президента РФ Владимира Путина за агрессивную политику

По его словам, президент России Владимир Путин должен предстать перед судом даже собственной страны за то, что развязал войну против Украины.

Такое мнение он выразил 2020 года в интервью Алексею Гончаренко (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).



Вместе с тем он отметил, что судить лидера страны-агрессора следует именно за вторжение в чужое государство, а не за политические решения.

"В случае с Путиным есть понятие военное преступление. Человек развязал войну с Украиной. Это антиконституционно. Он нарушил наши законы. Путина и его команду можно судить по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса. Для этого не требуется международного суда. Он нарушил огромное количество статей нашего Уголовного кодекса. Это другое дело. За политические решения суд мне не кажется корректным", – пояснил свою позицию Шендерович.

Также ранее сообщалось, что Виктор Шендерович рассказал, зачем Владимиру Путину нужна война в Украине. Так, писатель считает, что президенту РФ Владимиру Путину выгодна война против Украины потому, что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.

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