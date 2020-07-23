Российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович скептически оценил шансы вернуть Крым Украине

В частности, он заявил, что вернуть Крым Украине сможет заставить Россию только сильнейшее политическое или экономическое потрясение.

Такое заявление он сделал 2020 года в интервью Алексею Гончаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это вопрос парадигмы, в какой плоскости мы это рассматриваем. Представить себе Россию, возвращающую Крым, любого правителя здесь, просто возвращающего Крым Украине, мне очень трудно психологически. Это подписание договора о капитуляции. И должна быть ситуация, очень близкая к капитуляции агрессора", – считает Шендерович.

Он провел параллели с событиями ХХ века и отметил, что нацистской Германии после Второй мировой войны помогли выйти из гитлеровского прошлого СССР и страны-союзники. Однако с Россией, по мнению писателя, такой сценарий маловероятен.

"Россию в военном отношении невозможно победить. Ядерное оружие. И уж что у нас есть, так это армия. Значит, должны сложиться какие-то политические обстоятельства, экономические прежде всего, чтобы это стало неизбежным. Страшно подумать, что должно быть для того, чтобы это случилось. Чтобы кто-то от имени России признал. Он не будет популярным человеком в отравленной людской массе, которой 20 лет объясняли, что мы лучшие, сильные, альфа-самцы, все нас боятся и уважают, любят. А кто не любит, тот боится. И что мы правы", – объяснил он.

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