Російський письменник Віктор Єрофєєв нищівно висловився про РФ
На його думку, Росію потрібно заморозити, щоб вона не смерділа.
Таку думку він озвучив 2015 року в інтерв'ю польському виданню американського журналу Newsweek, передає Обозреватель.
"Ясно, що з Росією багато треба зробити, і краще всього було б її заморозити, щоб не смерділа. А що смердить найбільше? Менталітет", - заявив він.
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За його словами, проблема Росії сьогодні не в тому, що у неї лиходій президент, а в застарілому менталітеті.
"У свідомості росіян нічого не змінилося з 17 століття. Їх менталітет ніколи не був політичним, він є архаїчним і примітивний, і, звичайно, не національний. І це те, що відбувається сьогодні в цій країні, є його результатом. Захід може сказати, що Росію окупує влада, але це російський народ або, якщо говорити м'яко, його менталітет окупує свою країну. В Росії війна менталітетів", - каже письменник.
Письменник також зазначив, що Росія стала непередбачуваною і ніхто не знає, чого від неї очікувати.
"Росія зараз непередбачувана. Вперше після розпаду Радянського Союзу ніхто не знає, що буде далі. Те, що виходить з цієї країни, навряд чи призведе до цивілізації. А адже росіяни хочуть жити, як усі", - резюмував Єрофєєв.
Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.
Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.