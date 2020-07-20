І посперечаєшся, що біда Росії саме в цьому

Російський письменник Віктор Єрофєєв нищівно висловився про РФ

На його думку, Росію потрібно заморозити, щоб вона не смерділа.

Таку думку він озвучив 2015 року в інтерв'ю польському виданню американського журналу Newsweek, передає Обозреватель.

"Ясно, що з Росією багато треба зробити, і краще всього було б її заморозити, щоб не смерділа. А що смердить найбільше? Менталітет", - заявив він.

За його словами, проблема Росії сьогодні не в тому, що у неї лиходій президент, а в застарілому менталітеті.

"У свідомості росіян нічого не змінилося з 17 століття. Їх менталітет ніколи не був політичним, він є архаїчним і примітивний, і, звичайно, не національний. І це те, що відбувається сьогодні в цій країні, є його результатом. Захід може сказати, що Росію окупує влада, але це російський народ або, якщо говорити м'яко, його менталітет окупує свою країну. В Росії війна менталітетів", - каже письменник.

Письменник також зазначив, що Росія стала непередбачуваною і ніхто не знає, чого від неї очікувати.

"Росія зараз непередбачувана. Вперше після розпаду Радянського Союзу ніхто не знає, що буде далі. Те, що виходить з цієї країни, навряд чи призведе до цивілізації. А адже росіяни хочуть жити, як усі", - резюмував Єрофєєв.

Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.