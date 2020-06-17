Писатель Виктор Ерофеев нашел странное объяснение конфликта между Украиной и Россией

По его мнению, Россия намерено начала войну на востоке Украины, чтобы сдержать европейскую интеграцию Киева.

Он считает, что то же самое было в Молдавии, а вообще вокруг России выстраивается такой буфер. Об этом он заявил 2016 года в эфире "Эха Москвы".

"Война на Донбассе – это была абсолютно продуманная акция для того, чтобы украинцы далеко не убежали в Европу. Это то же самое, что было и в Молдавии. И вообще вокруг России выстраивается такой буфер. Как бы, мальчиков придержали за штаны, чтобы не сбежали", - сказал Ерофеев.

По его словам, Украину можно воспринимать как первопроходчика среди "наших трех народов". В то же время, говорит Ерофеев, сама Европа очень настороженно относится к Украине. Он цинично добавил, что Украина трепыхается и хочет, все-таки, оказаться достойной страной.

"Вот, я когда езжу, там симпатии скорее склоняются к России, и они жадно ждут подтверждения того, что, все-таки, вот, Украина – у нее не то, что не сложится, но это бы надо отложить надолго, почти навсегда. А Украина, вот, трепыхается. Трепыхается и хочет, все-таки, оказаться достойной страной. И поэтому я считаю, что если у них получится, то у нас тоже когда-то получится. И если нет, то нет", - добавил он.

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