Відомий письменник Юрій Винничук придумав, як вирішити питання Донбасу легко і безболісно для України

За його словами, Україні не можна давати можливість терористичним "ДНР" і "ЛНР" висувати своїх депутатів, оскільки вони заражені ідеологією "російського світу".

Таку думку він озвучив в 2018 році для журналістів видання Обозреватель.

Крім того, він зазначив, що українська влада повинна думати про введення законів на Донбас лише тоді, коли Путін остаточно піде з окупованих територій.

"Це ж не в тому полягає донбаська трагедія, щоб ввести закони. Це поки Путін не припинить агресію, постріли і загибель наших військових будуть продовжуватися. Ось в чому сенс трагедії на Донбасі, а не в тому, щоб думати, що для них зробити. А коли Путін піде - тоді можна буде вводити українські закони і не грати в жодні поступки особливого статусу або в інші смішні умови", - сказав переможець конкурсу BBC.

Винничук підкреслив, що поки Луганська і Донецька області не будуть повністю звільнені від окупантів на цих територіях слід ввести "перехідний період".

"Не треба давати їм можливості висувати своїх депутатів, тому що люди на Донбасі заражені тамтешньою ідеологією і не знати, скільки років вона ще буде тривати. Виросла молодь, яка радіє паспортам "ДНР". Якщо вони так щиро радіють - це значить, що вони стали патріотами цих республік? Треба їх якось перевиховувати", - вважає Винничук.

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