Известный писатель Юрий Винничук придумал, как решить вопрос Донбасса легко и безболезненно для Украины

По его словам, Украине нельзя давать возможность террористическим "ДНР" и "ЛНР" выдвигать своих депутатов, поскольку они заражены идеологией "русского мира".

Такое мнение он озвучил в 2018 году для журналистов издания Обозреватель.

Кроме того, он отметил, что украинская власть должна думать о введении законов на Донбасс лишь тогда, когда Путин окончательно уйдет с оккупированных территорий.

"Это же не в том состоит донбасская трагедия, чтобы ввести законы. Это пока Путин не прекратит агрессию, выстрелы и гибель наших военных продолжаться. Вот в чем смысл трагедии на Донбассе, а не в том, чтобы думать, что для них сделать. А когда Путин уйдет с Донбасса - тогда можно будет вводить украинские законы и не играть ни в какие уступки особого статуса или в другие смешные условия", - отметил победитель конкурса BBC.

Винничук подчеркнул, что пока Луганская и Донецкая области не будут полностью освобождены от оккупантов, на этих территориях следует ввести "переходный период".

"Не надо давать им возможности выдвигать своих депутатов, потому что люди на Донбассе заражены тамошней идеологией и не знать, сколько лет она еще будет продолжаться. Выросла молодежь, которая радуется паспортам "ДНР". Если они так искренне радуются - это значит, что они стали патриотами этих республик? Надо их как-то перевоспитывать", - считает Винничук.

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