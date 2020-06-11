Російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко зробив скандальну заяву про Україну

Так письменник закликав Росію розділити Україну на частини.

Про це фанат "російського світу" заявив під час візиту в окупований Донецьк, навівши приклад з Чехословаччиною, передає Обозреватель.

"Величезні частини Росії, єдиної загальної російської держави були відірвані від Росії, відторгнуті, штучно дорізані, названі частиною іншої держави і так далі. Тобто в Росії залишився такий гнійник як Украна, нарив після розпаду СРСР, який був відірваний штучно та все це тримав і цементував разом", - зазначив він.

За його словами, Україна нібито повинна була дати областям автономію, щоб не було зараз проблем. Скандальний письменник також порадив Україні відпустити від себе регіони і віддати їх мирно Росії, як це зробили між собою в свій час Чехія та Словаччина.

"В такій ситуації, чесне і розумне, що повинна була зробити держава, у якій це сталося, я зараз маю на увазі Україну, це провести референдум, дати якусь найширшу автономію, щоб виникло взаєморозуміння між регіонами, або дійсно відпустити, за прикладом Чехії і Словаччини спокійно і мирно розійшлися і живуть", - замарив фантаст.

При цьому Лук'яненко висловив захоплення окупованим та спорожнілим Донецьком, який "навіть у воєнний час продовжує жити культурним життям і зберігати свою красу".

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