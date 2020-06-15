Российский писатель Виктор Ерофеев уверен, что РФ не успокоится, пока окончательно не добьет Украину.

Об этом он рассказал во время интервью изданию "Гордон" в 2014 году, передает Politeka.net.

По словам Виктора Ерофеева, Украина нужна Владимиру Путина "для строительства новой российской империи". Все украинские лидеры играли в пользу России и заключали тайные сделки, подробности которых до сих пор неизвестны. А Революция Достоинства вызвала у Путина волну агрессии, которая не утихает до сих пор.

"Президент России вновь почувствовал себя преданным. Сначала его предал Запад, а теперь - и Украина. Путин считает, что именно Запад навязал свои ценности Украине, а не она сама их органически приняла. Это серьезная ошибка Путина", - отметил писатель.

Как предсказал Ерофеев, Россия еще долго будет покушаться на украинские земли во главе с Путиным. По мнению россиянина, война может охватить не только Донбасс, но и другие регионы:

"К сожалению, я не вижу дна в сегодняшнем конфликте, не вижу такого положения, при котором Россия оставит Украину в покое. Думаю, Путин не успокоится, пока не вытянет всю душу из Украины. Это не кончится только на Донбассе, находящемся сейчас в дыму и крови".

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