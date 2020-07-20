И поспоришь, что беда России именно в этом

Российский писатель Виктор Ерофеев уничтожительно высказался о РФ

По его мнению, Россию нужно заморозить, чтобы она не воняла.

Такое мнение он озвучил 2015 года в интервью польскому изданию американского журнала Newsweek, передает Обозреватель.

"Ясно, что с Россией многое надо сделать, и лучше всего было бы ее заморозить, чтобы не воняла. А что воняет больше всего? Менталитет", - заявил он.

По его словам, проблема России сегодня не в том, что у нее злодей президент, а в устаревшем менталитете.

"В сознании русских ничего не изменилось с 17 века. Их менталитет никогда не был политическим, он архаичен и примитивен, и, конечно, не национален. И это то, что происходит сегодня в этой стране, является его результатом. Запад может сказать, что Россию оккупирует власть, но это русский народ или, если говорить мягко, его менталитет оккупирует свою страну. В России война менталитетов", - говорит писатель.

Писатель также отметил, что Россия стала непредсказуемой и никто не знает, чего от нее ожидать.

"Россия сейчас непредсказуема. Впервые после распада Советского Союза никто не знает, что будет дальше. То, что выходит из этой страны, вряд ли приведет к цивилизации. А ведь русские хотят жить, как все", - резюмировал Ерофеев.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.