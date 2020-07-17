Російський письменник Віктор Єрофєєв розкритикував населення РФ

За його словами, лише 1% росіян складають залишки європейського суспільства, яке вважає, що людина важливіше держави.

Таку думку він висловив 2016 року в ефірі програми "Люди.Hard Talk" з Наталією Влащенко на телеканалі "112 Україна".

"Я категорично проти того, щоб називати російський народ суспільством. Є російський народ, а є суспільство. Суспільство трішки є в Москві. Воно проявило себе в 2011-2012 роках. І пішло кудись зникло. А так – російський народ, дуже архаїчний народ. Народ, у якого свої власні цінності служивої людини. Але в російських казках головна людина – це солдат. Потім іде селянин, а поп взагалі внизу валяється", – розповів він.

Письменник зазначив, що в російських казках є також повага до українців, але головним все одно є солдат, який "царя бачив".

"У Росії держава важливіше людини. Вона дає ініціативу, а народ підтягується. Суспільство ж, яке ми називаємо все-таки європейським товариством, воно, навпаки, вважає, що людина важливіше держави. У нас таких мало людей. Інтелігенція, якщо ми беремо суспільство, вона розколота за сім'ям, за професіями теж", - резюмував письменник.

Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.