Российский писатель Виктор Ерофеев раскритиковал население РФ

По его словам, только 1% россиян составляют остатки европейского общества, которое считает, что человек важнее государства.

Такое мнение он высказал 2016 года в эфире программы "Люди.Hard Talk" с Натальей Влащенко на телеканале "112 Украина".

"Я категорически против того, чтобы называть русский народ обществом. Есть русский народ, а есть общество. Общество немножко есть в Москве. Оно себя проявило в 2011-2012 годах. И ушло куда-то, скрылось. А так – российский народ, очень архаический народ. Народ, у которого свои собственные ценности служилого такого человека. Но в русских сказках главный человек – это солдат. Потом идет крестьянин, а поп вообще внизу валяется", – рассказал он.

Писатель отметил, что в русских сказках есть также уважение к украинцам, но главным все равно является солдат, который "царя видел".

"У России государство важнее человека. Оно дает инициативу, а народ подтягивается. Общество же, которое мы называем все-таки европейским обществом, оно, наоборот, считает, что человек важнее государства. У нас таких мало людей. Интеллигенция, если мы берем общество, она расколота по семьям, по профессиям тоже", - резюмировал писатель.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.