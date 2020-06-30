Российский писатель Виктор Ерофеев высказался о кремлевской пропаганде

По его мнению, кремлевский режим нашел безотказный способ влияния на умы россиян. День Победы стал универсальным способом укрепления власти президента Владимира Путина и мобилизации людей на борьбу с несуществующим врагом.

Такое мнение он озвучил 2017 года в интервью на сайте "Эхо Москвы".

Он утверждает, что в России "перекодировали" праздник 9 Мая: "Он теперь стал праздником, в общем, непобедимой России, которая, правда, непонятно, от кого обороняется, потому что никто не собирается нападать. Но они готовы оборонятся".

"Модернизация не получилась. Ничто другое не получилось, а мобилизация попала в точку. Поэтому, что удивляться? Надо надеть всем пилотку. Ленточек на всех хватит. И жить в таком состоянии, потому что так велит режим. Так что все понятно, все объяснимо", - подчеркнул он.

По мнению Ерофеева, сама идея мобилизации захватывает достаточно серьезно сердца россиян, "и они готовы к реакции на всякого рода псевдопровокации со стороны других государств".

"Ведь подавляющее количество российских граждан считает, что Запад хочет захватить все ресурсы природные РФ: отобрать нефть, газ – и всё поделить. И все этого боятся. Все просто поголовно боятся. Поэтому приходит режим и говорит: "А мы вас защитим. И мы не уступим не пяди. И это мобилизует. Дело в том, что просто все остальное не работает. И модернизация как-то не в духе наших сограждан, и никак не работает капитализм. Он просто не работает. Это тоже не наша скрепа", - заявил российский писатель.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.