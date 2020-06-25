Російський письменник Віктор Єрофєєв розповів, коли Москва припинить війну на Донбасі

За його словами, агресія Росії проти України припиниться вже після відходу президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку він висловив 2017 року в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Коли прийшов до влади Михайло Горбачов, він сказав: нехай Андрій Сахаров посидить у засланні. А через два роки його випустив. Якщо Навальний прийде до влади – припустимо таку можливість – звичайно, він буде по-іншому реагувати на Крим. Коли він стане президентом, йому буде легше маневрувати. А поки що він опозиціонер, йому потрібно триматися поки", - каже Єрофєєв.

За його совами, при Путіні питання війни України і Росії ніколи не вирішиться.

"Путінському режиму вигідно мати такий осередок напруженості в Україні, в частності на Донбасі. Але ніхто не вічний. Якщо на зміну Путіну прийде хтось ліберальний, напевно, скасує всі, в тому числі війну та битву. Головний бог війни – не гармати і не танки, а брехня", - підсумував Єрофєєв.

Також раніше повідомлялося, що Віктор Єрофєєв висміяв страхи президента РФ Володимира Путіна.

Він розкритикував рішення глави РФ Володимира Путіна про присвоєння російським військовим частинам назви українських міст. При цьому він назвав це "черговим плювком у бік України і проявом страху".

Як повідомляла Politeka, письменник Єрофєєв розповів, чому Путін вчепився в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.