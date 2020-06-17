Письменник Віктор Єрофєєв знайшов дивне пояснення конфлікту між Україною і Росією
На його думку, Росія спеціально почала війну на сході України, щоб стримати європейську інтеграцію Києва.
Він вважає, що те ж саме було в Молдавії, а взагалі навколо Росії вибудовується такий буфер. Про це він заявив 2016 року в ефірі "Ехо Москви".
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"Війна на Донбасі – це була абсолютно продумана акція для того, щоб українці далеко не втекли до Європи. Це те ж саме, що було і в Молдавії. І взагалі навколо Росії вибудовується такий буфер. Як би, хлопчиків притримали за штани, щоб не втекли", - сказав Єрофєєв.
За його словами, Україну можна сприймати як першопрохідника серед "наших трьох народів". У той же час, каже Єрофєєв, сама Європа дуже насторожено ставиться до України. Він цинічно додав, що Україна тріпає крильми і хоче, все-таки, бути гідною країною.
"Ось, я коли їжджу, там симпатії скоріше схиляються до Росії, і вони жадібно чекають підтвердження того, що, все-таки, от, Україна – у неї не те, що не складеться, але це треба відкласти надовго, майже назавжди. А Україна, от, тріпає крильми. Тріпає крильми і хоче, все-таки, бути гідною країною. І тому я вважаю, що якщо у них вийде, то у нас теж колись вийде. І якщо ні, то ні", - додав він.
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