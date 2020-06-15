Російський письменник Віктор Єрофєєв впевнений, що РФ не заспокоїться, поки остаточно не доб'є Україну.

Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Гордон" в 2014 році, передає Politeka.net.

За словами Віктора Єрофєєва, Україна потрібна Володимира Путіна "для будівництва нової російської імперії". Всі українські лідери грали на користь Росії і укладали таємні угоди, подробиці яких досі невідомі. А Революція Гідності викликала у Путіна хвилю агресії, яка не вщухає досі.

"Президент Росії знову відчув себе зрадженим. Спочатку його зрадив Захід, а тепер - і Україна. Путін вважає, що саме Захід нав'язав свої цінності Україні, а не вона сама їх органічно прийняла. Це серйозна помилка Путіна", - зазначив письменник.

Як передбачив Єрофєєв, Росія ще довго буде робити замах на українські землі на чолі з Путіним. На думку росіянина, війна може охопити не тільки Донбас, а й інші регіони:

"На жаль, я не бачу дна в сьогоднішньому конфлікті, не бачу такого положення, при якому Росія залишить Україну в спокої. Думаю, Путін не заспокоїться, поки не витягне всю душу з України. Це не закінчиться тільки на Донбасі, знаходиться зараз в диму і крові".

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