Российский писатель Виктор Ерофеев рассказал, когда Москва остановит войну на Донбассе
По его словам, агрессия России против Украины прекратится уже после ухода президента РФ Владимира Путина.
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Такое мнение он высказал 2017 года в интервью журналу "Новое время".
"Когда пришел к власти Михаил Горбачев, он сказал: пусть Андрей Сахаров посидит в ссылке. А через два года его выпустил. Если Навальный придет к власти – допустим такую возможность – конечно, он будет по-другому реагировать на Крым. Когда он станет президентом, ему будет легче маневрировать. А пока он оппозиционер, ему нужно держаться пока.", - говорит Ерофеев.
По его совам, при Путине вопрос войны Украины и России никогда не решится.
"Путинскому режиму выгодно иметь такой очаг напряженности в Украине, в частности - на Донбассе. Но никто не вечный. Если на смену Путину придет кто-то либеральный, наверное, отменит все, в том числе войну и сражение. Главный бог войны – не пушки и не танки, а вранье", - подытожил Ерофеев.
Также ранее сообщалось, что Виктор Ерофеев высмеял страхи президента РФ Владимира Путина.
Он раскритиковал решение главы РФ Владимира Путина о присвоении российским военным частям названия украинских городов. При этом он назвал - это "очередным плевком в сторону Украины и проявлением страха".
Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.