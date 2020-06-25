Российский писатель Виктор Ерофеев рассказал, когда Москва остановит войну на Донбассе

По его словам, агрессия России против Украины прекратится уже после ухода президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение он высказал 2017 года в интервью журналу "Новое время".

"Когда пришел к власти Михаил Горбачев, он сказал: пусть Андрей Сахаров посидит в ссылке. А через два года его выпустил. Если Навальный придет к власти – допустим такую возможность – конечно, он будет по-другому реагировать на Крым. Когда он станет президентом, ему будет легче маневрировать. А пока он оппозиционер, ему нужно держаться пока.", - говорит Ерофеев.

По его совам, при Путине вопрос войны Украины и России никогда не решится.

"Путинскому режиму выгодно иметь такой очаг напряженности в Украине, в частности - на Донбассе. Но никто не вечный. Если на смену Путину придет кто-то либеральный, наверное, отменит все, в том числе войну и сражение. Главный бог войны – не пушки и не танки, а вранье", - подытожил Ерофеев.

Также ранее сообщалось, что Виктор Ерофеев высмеял страхи президента РФ Владимира Путина.

Он раскритиковал решение главы РФ Владимира Путина о присвоении российским военным частям названия украинских городов. При этом он назвал - это "очередным плевком в сторону Украины и проявлением страха".

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.