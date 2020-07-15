В окупованому Донецьку бойовики влаштували справжнє свавілля

Про те, що витворяють найманці, написав на своїй сторінці у Фейсбуці житель підконтрольного терористам міста Олег Вікторович.

«По вулиці проїхала машина, з вікон стріляли в повітря... Такого не було навіть у 14((», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у графі «місце роботи» у соцмережі чоловік позначив «Донецьку народну республіку», і, судячи з публікацій, завзято підтримує окупацію Донбасу і радіє загибелі українських військових. Однак той факт, що він поскаржився на інцидент у Донецьку, дає підстави вважати, що витівки найманців дістали навіть особливо завзятих прихильників «руського миру».

На скаргу звернув увагу і блогер під ніком Necro Mancer, про що незабаром написав у Twitter.

«Не розумію, чому б благородним донам не трохи постріляти у повітря з вікон машини в комендантську годину», – поіронізував він.

Раніше ми розповідали про те, що представники Кремля зловили кадрових російських військових на масштабних розкраданнях на Донбасі.

У з'єднаннях та частинах «1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК» оперативного угруповання російсько-окупаційних військ з 6 липня працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери Міноборони, Генштабу та Південного військового округу ЗС РФ.

«Командири з'єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлено значну кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів і коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів», – розповіли в прес-службі Головного управління розвідки.

Нагадаємо, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.

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