С балконов и подоконников зданий в оккупированном Донецке снимают российские флаги
Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Донбасский Кейс», передает Politeka.net.
Отмечается, что свою функцию триколоры выполнили, поскольку День России прошел, голосование по поправкам в Конституцию РФ и обнулению Путина закончилось, а надежда на то, что Россия заберет Донбасс под свое крыло, становится очень призрачной.
Не способствует оптимизму сторонников жизни под крылом России и недавнее официальное заявление Кремля. Так, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал в интервью одному из центральных СМИ, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.
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Таким образом он опроверг заверения одного из лидеров боевиков так называемой «ДНР» Александра Бородая, который убеждал, что оккупированную часть Донбасса собираются принять в состав РФ. Об этом бывший «премьер» проговорился на собрании российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.
По его словам, он не обладает достоверной инсайдерской информацией, но уверен - для этого есть все предпосылки.
«По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут частью РФ уже не де-факто, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре», - заявил Бородай.
Однако в Кремле решили, что лучше вынудить Украину забрать ОРДЛО себе, но под контролем Москвы, о чем достаточно ясно намекают на любых переговорах по Донбассу.
Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".