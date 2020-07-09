С балконов и подоконников зданий в оккупированном Донецке снимают российские флаги

Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Донбасский Кейс», передает Politeka.net.

Отмечается, что свою функцию триколоры выполнили, поскольку День России прошел, голосование по поправкам в Конституцию РФ и обнулению Путина закончилось, а надежда на то, что Россия заберет Донбасс под свое крыло, становится очень призрачной.

Не способствует оптимизму сторонников жизни под крылом России и недавнее официальное заявление Кремля. Так, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал в интервью одному из центральных СМИ, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.

Таким образом он опроверг заверения одного из лидеров боевиков так называемой «ДНР» Александра Бородая, который убеждал, что оккупированную часть Донбасса собираются принять в состав РФ. Об этом бывший «премьер» проговорился на собрании российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

По его словам, он не обладает достоверной инсайдерской информацией, но уверен - для этого есть все предпосылки.

«По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут частью РФ уже не де-факто, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре», - заявил Бородай.

Однако в Кремле решили, что лучше вынудить Украину забрать ОРДЛО себе, но под контролем Москвы, о чем достаточно ясно намекают на любых переговорах по Донбассу.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".