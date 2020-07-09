В Запорожье задержали любителей "русского мира", которые агитировали за создание так называемой "Запорожской народной республики"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, в Запорожье СБУ задержала группу сепаратистов, которые пропагандировали в регионе идеи "русской весны" и призвали создать "ЗНР".

Известно, что злоумышленники были членами одного из пророссийских радикальных движений, которое выступает за отделение юго-восточных регионов от Украины и за создание псевдореспублик вроде "ДНР" и "ЛНР".

По информации СБУ, после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года, когда патриотически настроенные жители города феерично забросали яйцами и мукой сторонников "русского мира", задержанные выехали на территорию оккупированного Луганска. Там они помогали сепаратистам обустраивать блокпосты и возводить баррикады около захваченных террористами административных зданий города, а впоследствии начали сотрудничать с так называемым "силовым блоком" самопровозглашенных "республик".

Накануне государственных праздников задержанные сепаратисты распространяли в Запорожье агитационные материалы с призывами к свержению власти и созданию фейковой "Запорожской народной республики".

Во время обысков по местам проживания сепаратистов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки "ЛНР", "ДНР" и РФ, амуницию, а также сепаратистскую и коммунистическую символику, которые являются запрещенными в Украине, согласно действующему законодательству.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УКУ.

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