З балконів і підвіконь будівель в окупованому Донецьку знімають російські прапори
Відповідне фото опублікували у телеграм-каналі «Донбаський Кейс», передає Politeka.net.
Наголошується, що свою функцію триколори виконали, оскільки День Росії пройшов, голосування за поправки до Конституції РФ й обнулення Путіна закінчилося, а надія на те, що Росія забере Донбас під своє крило, стає дуже примарною.
Не сприяє оптимізму прихильників життя під крилом Росії і недавня офіційна заява Кремля. Так, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак розповів в інтерв'ю одному з центральних ЗМІ, що питання про можливість входження республік Донбасу до складу Російської Федерації на державному рівні ніколи не обговорювалося.
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Таким чином він спростував запевнення одного з лідерів бойовиків так званої «ДНР» Олександра Бородая, який переконував, що окуповану частину Донбасу збираються прийняти до складу РФ. Про це колишній «прем'єр» проговорився на зборах російської партії «Родина» у Санкт-Петербурзі.
За його словами, він не має достовірної інсайдерської інформації, але впевнений - для цього є всі передумови.
«За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки" Донбасу стануть частиною РФ вже не де-факто, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре», - заявив Бородай.
Проте в Кремлі вирішили, що краще змусити Україну забрати ОРДЛО собі, але під контролем Москви, про що досить ясно натякають на будь-яких переговорах по Донбасу.
Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.
Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.
Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".