Поговаривают, на счету у "ополченца" еще несколько жизней

«Ополченцы» Донбасса, повоевав против ВСУ, вернулись в «ЛНР» и «ДНР», став реальной опасностью для своих же «сограждан»

Очередное тому подтверждение – случай, который произошел в городе Ровеньки на Луганщине. Рассказал о нем и опубликовал видео известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский.

Он поделился записью инцидента, в результате которого погибло два человека.

«В Ровеньках «полиция ЛНР» нагрянула домой к «ветерану ополчения» и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал «полицейских» гранатой. Итог - два трупа», – говорится в подписи.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа.



Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020

По информации, опубликованной в соцсетях, – на счету преступника – более чем два убитых «полицейских». Перед этим он расправился еще с двумя стражами порядка, которых затем расчленил и закопал.

В "МВД ЛНР" среди прочего отметили, что оба погибших участвовали в боях против Украины в 2014-2015 годах.

В комментариях к публикации – ни одного слова сочувствия.

«Два трупа - не итог, а только начало было, накануне», «вернул сепаров в естественную среду обитания, так сказать», «Начинаю думать, что если просто немного подождать, то в ЛНР/ДНР сепаратисты просто закончатся 🤷🏼‍♂️», «Простые шахтеры и трактористы, они такие...», «Чтобы было всем понятно: один по***ленец-зек взорвал двух других по***ленцев, бывших ментов, изменивших присяге и долгу перед Отчизной», «А чё эти бойцы на приусах катаются? Где скрепные УАЗы?».

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