Украина решила сыграть на контрастах и показать жителям ОРДЛО, чего они лишились, выбрав «русский мир»
Известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский опубликовал в соцсетях фотографии новой дороги из Северодонецка в Станицу Луганскую.
«Все правильно сделали. Переезжая через КПВВ, люди из ОРДЛО должны видеть контраст между Украиной и русским миром», – подписал он публикацию.
Влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20"
Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги
Менять валюту будут по-новому, Нацбанк предупредил, что изменится: "Больше не надо..."
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо: "Вы чмо последнее, а я живу в доме роскошном"
На кадрах – новая добротная дорога, которая тянется на многие километры.
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе уверен, что подобные различия заставят задуматься жителей оккупированных территорий и сподвигнут их к возвращению в Украину.
Однако в комментариях не все разделили оптимизм автора.
«Тут дело такое. Поразительная разница между Северной и Южной Кореей за более полувека так и не принесла корейцам освобождения от пхеньянского режима», «Надо, чтобы вдоль дороги висели украинские стяги. Кого-то очень коробит, а кто-то млеет от вида флага. Пусть реют, и все знают, что это Украина», «Это им ни о чем не говорит , они не "пробиваемы"», «А потом они приезжают пенсионный фонд в станице и хорошее впечатление быстро улетучивается :(», «Вот если по честному, то не**й там им перезжать и смотреть! пусть наслаждаются итогами своего референдума в гордом одиночестве!», «Поздно очухались», – пишут пользователи.
Ранее мы рассказывали о том, что жителей ОРДЛО лишили возможности беспрепятственно ездить на курорт в Седово в Новоазовском районе. Оккупанты ввели ряд требований, выполнение которых по силам не всем простым людям.
Напомним, ВСУ провели дерзкую операцию под носом у боевиков.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".