Украина решила сыграть на контрастах и показать жителям ОРДЛО, чего они лишились, выбрав «русский мир»

Известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский опубликовал в соцсетях фотографии новой дороги из Северодонецка в Станицу Луганскую.

«Все правильно сделали. Переезжая через КПВВ, люди из ОРДЛО должны видеть контраст между Украиной и русским миром», – подписал он публикацию.

На кадрах – новая добротная дорога, которая тянется на многие километры.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе уверен, что подобные различия заставят задуматься жителей оккупированных территорий и сподвигнут их к возвращению в Украину.

Однако в комментариях не все разделили оптимизм автора.

«Тут дело такое. Поразительная разница между Северной и Южной Кореей за более полувека так и не принесла корейцам освобождения от пхеньянского режима», «Надо, чтобы вдоль дороги висели украинские стяги. Кого-то очень коробит, а кто-то млеет от вида флага. Пусть реют, и все знают, что это Украина», «Это им ни о чем не говорит , они не "пробиваемы"», «А потом они приезжают пенсионный фонд в станице и хорошее впечатление быстро улетучивается :(», «Вот если по честному, то не**й там им перезжать и смотреть! пусть наслаждаются итогами своего референдума в гордом одиночестве!», «Поздно очухались», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что жителей ОРДЛО лишили возможности беспрепятственно ездить на курорт в Седово в Новоазовском районе. Оккупанты ввели ряд требований, выполнение которых по силам не всем простым людям.

Напомним, ВСУ провели дерзкую операцию под носом у боевиков.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".