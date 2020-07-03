На Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" с подразделения "Моторолы"

Как передает Politeka.net, об этом сообщил известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей страничке в Facebook.

"Юрий "Январь" Морозов пошёл на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", - сообщил он.

Согласно данным "Миротворца" против Украины Морозов воевал в составе банды боевиков, которой руководил уже ликвидированный "Моторола".

Ранее мы сообщали, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину.

По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти.

"Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он.

По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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