На Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" с подразделения "Моторолы"
Как передает Politeka.net, об этом сообщил известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей страничке в Facebook.
"Юрий "Январь" Морозов пошёл на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", - сообщил он.
Согласно данным "Миротворца" против Украины Морозов воевал в составе банды боевиков, которой руководил уже ликвидированный "Моторола".
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Ранее мы сообщали, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину.
По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти.
"Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он.
По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.