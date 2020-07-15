За сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы, и за минувшие сутки 7 украинских военных получили ранения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессцентр штаба операции Объединенных сил.

Так, в течение вторника, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего семеро украинских защитников получили ранения.

Во время обстрелов российские наемники применяли противотанковый ракетный комплекс "Фагот", гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Раненых украинских воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения, где им была оказана надлежащая помощь врачей.

Оккупанты не остались без ответа на свои коварные обстрелы, в результате чего имеют трех раненых боевиков.

"Подразделения Об’объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков", - говорится в сообщении штаба ООС.

От начала текущих суток террористы "ЛНР" и "ДНР" уже четыре раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а также применяя минометы 120-го калибра и открывая огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

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