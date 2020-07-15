В оккупированном Донецке боевики устроили настоящий беспредел

О том, что вытворяют наемники, написал на своей странице в Фейсбуке житель подконтрольного террористам города Олег Викторович.

«По улице проехала машина, из окон стреляли в воздух... Такого не было даже в 14((», – говорится в сообщении.

Отметим, что в графе «место работы» в соцсети мужчина обозначил «Донецкую народную республику», и, судя по публикациям, рьяно поддерживает оккупацию Донбасса и радуется гибели украинских военных. Однако тот факт, что он пожаловался на произошедшее в Донецке, дает основания полагать, что выходки наемников достали даже особо рьяных сторонников «русского мира».

На жалобу обратил внимание и блогер под ником Necro Mancer, о чем вскоре написал в Twitter.

«Не понимаю, почему бы благородным донам и не пострелять немного в воздух из окон машины в комендантский час», – поиронизировал он.

Ранее мы рассказывали о том, что представители Кремля поймали кадровых российских военных на масштабных хищениях на Донбассе.

В соединениях и частях «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК» оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры Минобороны, Генштаба и Южного военного округа ВС РФ.

«Командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений», – рассказали в пресс-службе Главного управления разведки.

Напомним, оккупированный Донецк зачищают от российских флагов: красноречивое фото.

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