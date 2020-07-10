Издевательства боевиков, которые не хотят выпускать людей в Украину, довели жителей Донбасса до отчаяния

Как сообщает Politeka.net, пожилой мужчина лег на асфальт перед представителями ОБСЕ, пытаясь добиться справедливого отношения. Душераздирающие кадры опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

Вот уже несколько недель боевики "маринуют" в очередях под палящим солнцем без воды и нормальных условий людей, которые хотя попасть на подконтрольную Украине территорию. Оккупанты тянут время на контрольно-пропускных пунктах, а затем заставляют своих жертв ехать обратно. У жителей Донбасса уже нет сил терпеть, и они просят о помощи ОБСЕ.

Так в сети появилось видео, на котором мужчина со слезами на глазах рассказывает о пережитом в "серой зоне" между КПВВ "Еленовка" со стороны незаконной "ДНР" и украинского КПВВ "Новотроицкое". Пожилой шахтер с 40-летним просто опустился на землю перед наблюдателями, к нему присоединилась женщина, которая стала на колени.

"Я уже не могу, уже нет сил терпеть. Сколько можно издеваться?", - в отчаянии закричал мужчина. - "Я сейчас пойду через блокпост. Понимаете, пойду. Мне уже плевать на все".

Стоит отметить, представители ОБСЕ не предпринимают никаких действий, чтобы успокоить или помочь замученному человеку. Они просто о чем-то перешептываются между собой, а после отходят от взволнованной толпы.

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что в России устроили беспредел с выдачей паспортов для жителей "ДНР".