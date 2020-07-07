Чтобы получить паспорт Российской Федерации, жителям ОРДЛО приходится проходить через настоящий ад, однако многих это не останавливает

По словам тех, кто живет в оккупированном Донецке, большего неуважения и хамства к себе со стороны «властей», чем во время поездки за паспортами РФ, они никогда не испытывали, передает «Диалог.UA».

Все потому, что и местным, и российским чиновникам просто плевать на людей.

Что приходится переживать желающим обзавестись паспортом страны-агрессора, пишут в соцсетях. Так, по словам очевидцев, со 2 июля в «республике» возобновили спецрейсы в Ростовскую область для получения жителями «ДНР» паспортов с двуглавым орлом.

В одном из комментариев пользовательница рассказал о том, как ее сотрудница ездила в Куйбышево за паспортом. Группа выехала в пять часов утра, а вернулась в 23 часа. И это им еще повезло, потому что людей отпускали купить воды и продуктов.

А вот подруге этой сотрудницы, которая поехала за паспортом в Матвеев Курган, повезло куда меньше. Людей держали в «загонах» и не давали никуда отлучаться. В Донецк они вернулись в четыре часа утра, и и на вопросы людей, как они в такое время доберутся домой, им ответили, что это «их проблемы».

Среди прочего дончане отмечают и тот момент, что автобусы с жителями оккупированного Донбасса, которые едут в Россию за паспортами, по несколько часов держат на «таможне ДНР», и пассажиры изнывают от жары.

Ранее мы писали о том, что гражданам, у которых есть паспорта «ДНР», России, или же Украины, как при выезде из «республики», так и при въезде, продолжают давать для заполнения бланки о двухнедельной самоизоляции.

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.