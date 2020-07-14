Відомий письменник Віктор Шендерович висловився про настрої в Росії
За його словами, в Росії вже пройшла ейфорія, пов'язана з анексією Криму, а сама РФ як держава гине через політиків її президента Володимира Путіна.
Про це він заявив 2015 року в інтерв'ю ZN.UA.
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"Ніякої ейфорії "Кримнаш" вже немає. За Крим пішли платіжки. Навіть закоренілий охотнорядець оглянеться і зрозуміє, що гречки немає у відсутність євреїв. Усе іде, але дуже повільно. І ситуація ускладнюється нашим жертовним менталітетом, коли всі готові затягнути тугіше паски заради того, щоб пожаліти бідного Путіна… Традиційно щире єднання з паном… Адже нам п'ятнадцять років вкачувати в голову, що якщо з Путіним щось трапиться, Росія тут же загине", - зазначив він.
Разом з тим, Шендерович вважає, що прогнози на найближчий час давати не можна, але при цьому очевидною є загибель Росії при Путіні.
"Хто міг припустити, що буде Крим, Донбас або малайзійський "Боїнг"? Зрозуміло, що ризик від ефекту мавпи з гранатою існує. Але коли вона вибухне, не знає ніхто. Можна говорити хіба що про тенденції — при Путіні нічого принципово нового бути не може. Коридор можливостей дуже вузький. Економіка валиться, і вихід назовні можливий тільки після Путіна. При Путіні Росія продовжить гинути…", - резюмував він.
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