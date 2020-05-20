Російський письменник і журналіст Віктор Шендерович розповів, що сталося з Росією після анексії Криму та окупації Донбасу

За його словами, після анексії українського півострова Крим та військової агресії на Донбасі Росія вибрала політичний шлях в Азію і стала країною-ізгоєм для країн Заходу.

Таку думку він озвучив 2017 року в ефірі Ехо Москви.

"Ми поїхали абсолютно очевидно - ще в 2012-му році, з узурпацією влади остаточної Путіним, у бік Азії. І це рух в прірву різко прискорився в 2014-му році. Кримом і Донбасом. Ми вибрали такий спосіб відносин, такий історичний шлях", - підкреслив Шендерович.

Письменник зазначив, що після цього Росія отримала "пониження в статусі".

"До нас по-іншому почали ставитися, нас вигнали з "вісімки". Ми перестали бути партнерами, ми стаємо потенційним противником... Ми країна-агресор. Ми країна-ізгой. З нами закрили консульство. Згортається. Ми понижаємся в статусі. Гірше від цього, звичайно, не Путіну і не всій його команді. А нам. Тому що ті люди, які швидко оформляли візи, туризм і так далі… — ось вони не можуть цього зробити. Ось там звужується віконце", - підкреслив він.

Шендерович заявив, що внаслідок цього пересічних росіян "викинули на узбіччя".

"Тому що історія бере колективні штрафи з країни. У вас такий лідер, ви підтримуєте його? Ну, значить отримаєте. У Зімбабве та Північній Кореї, і Венесуелі є, мабуть, деяка кількість інтелігентних пристойних людей. Але тільки з ними поводяться так, як поводяться з усією країною. За законами колективного штрафу. Ми отримали цей колективний штраф, ми на нього просто напрошувалися, ми на нього напросилися! І тепер не треба закочувати ображені очі. Так, нас, понизили у статусі", - резюмував письменник.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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