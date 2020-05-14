Російський письменник і публіцист, опозиціонер Віктор Шендерович пройшовся по росіянам, які підтримують агресивну політику проти України

Так, він заявив, що всі росіяни, які підтримали окупацію українського Криму, є дурнями і негідниками.

За його словами, кожен з прихильників цього злочину свідомо керувався своїми корисливими інтересами. Свою позицію Шендерович виклав 2019 року в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону на Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Люди, які підтримували анексію Криму, — це кілька абсолютно різних випадків. Там були дурні. Просто дурні, яких багато скрізь, які на патріотичний крик реагують радісно. Завжди є негідники, причому, природні падлюки, які завжди з начальством. З будь-яким. Завжди в перших рядах і які б засмутилися, якщо б їх не покликали підписати лист на підтримку дій Путіна. — прим. ред.)", — сказав опозиціонер.

Крім того, він зазначив, що багато захисники "повернення" Криму вважають нібито це було правильним рішенням, не розуміючи, що це пахне криміналом.

"Були просто негідники, які при скарбниці, були дурні, які завжди раді та готові підтримати начальство, і вони дійсно відчувають себе патріотами, насправді. Вони не аналізують, їм здається, що це патріотизм. Це кримінал. Є негідники, які пиляють бабло, і які завжди будуть при скарбниці", — додав Шендерович.

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