Російський письменник Віктор Шендерович пояснив, навіщо Володимиру Путіну війна в Україні

За його словами, президенту Росії Володимиру Путіну вигідна війна проти України тому, що це - "єдиний порядок денний", в якому він зараз може існувати.

Таку думку він висловив 2015 року в інтерв'ю "Еху Москви".

"Війна, яку Росія веде на території сусідньої держави. Крапка. Це головне, що відбувається зараз... Російські війська там є. Це Росія бере участь у збройному конфлікті на території сусідньої держави", - обурився він.

Він додав, що росіянам нічого робити на Донбасі, адже їм там нічого не потрібно, єдине, кому є вигода від війни - це Путін і його соратники.

"Війна в інтересах путінської адміністрації, тому що це єдиний порядок денний, в якій він взагалі існує. Бо економіку прос...ли і статус Росії прос...ли, 150 мільярдів викинули, обрушили країну, звалили її статус, звалили її економіку. Програли все, що можна програти", - пояснив письменник мотиви російської агресії.

"Путін сам заварив цю штовханину, він сам тепер буде боротися за мир. Сам влаштував бій на Донбасі – сам бореться за мир. Він - кримінальний злочинець, і він це знає. І вони всі це знають, що робить дуже небезпечною нашу внутрішню ситуацію, тому що вони самі собі відрізали можливості виходу. Як тільки цієї війни не буде – він ніхто і звати його ніяк. Він військовий злочинець, який положив 5 тисяч, який розв'язав війну, оттяпав шматок чужої території, обрушив економіку власної країни; відкинув РФ в бік Зімбабве, Венесуели і Узбекистану", - резюмував письменник.

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