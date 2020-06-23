Письменник-сатирик Віктор Шендерович зробив прогноз для майбутнього РФ при путінському режимі
На його думку, агресивна політика Росії за президентства Володимира Путіна не зазнає серйозних змін, але при цьому він і далі буде намагатися домовитися з Заходом про поступки.
Про це він заявив 2018 року для журналістів видання "112 Україна". Він відзначив, що майбутні санкції США проти Росії навряд чи зможуть змінити поведінку Кремля.
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"На поступки можна піти ліберальної громадськості. Тут могла б йти мова про політичні поступки. У випадку з конфліктом всередині не думаю, що при Путіні може серйозно змінитися в РФ та Україні. Він намагається проходити між цівками", - вважає він.
Крім того, він звернув увагу на те, що за пройдений час Путін явно намагається пролізти в світову політику та повернути 2012-й рік.
"Він намагався стати в нагоді Захід в історії з Сирією, намагався Україну розміняти на щось. Минулі роки показують, що він дуже хотів би повернути до політичного сенсу 2012-ого року, щоб Україну просто забули. Санкцій не треба, давайте забудемо малайзійський лайнер, забудемо Донбас, зовсім забудемо Крим. Ми за це готові домовлятися, боротися з тероризмом, ІГІЛ - наш ворог", - розповів Шендерович.
Він підкреслив, що домогтися розміну Путіну явно не вдалося, що можуть бачити всі.
"Захід цілком ясно показав Путіну, що розміну на Україну не буде. Цей сирійський дар Путіна – загибель російських солдатів – Європа не прийняла. Тому Путін буде продовжувати шукати точки торгу, і вже шукає. І це головний зміст зовнішньої політики: домовитися із Заходом, щоб все залишилося так само мінус санкції", - додав письменник.
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