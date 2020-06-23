Письменник-сатирик Віктор Шендерович зробив прогноз для майбутнього РФ при путінському режимі

На його думку, агресивна політика Росії за президентства Володимира Путіна не зазнає серйозних змін, але при цьому він і далі буде намагатися домовитися з Заходом про поступки.

Про це він заявив 2018 року для журналістів видання "112 Україна". Він відзначив, що майбутні санкції США проти Росії навряд чи зможуть змінити поведінку Кремля.

"На поступки можна піти ліберальної громадськості. Тут могла б йти мова про політичні поступки. У випадку з конфліктом всередині не думаю, що при Путіні може серйозно змінитися в РФ та Україні. Він намагається проходити між цівками", - вважає він.

Крім того, він звернув увагу на те, що за пройдений час Путін явно намагається пролізти в світову політику та повернути 2012-й рік.

"Він намагався стати в нагоді Захід в історії з Сирією, намагався Україну розміняти на щось. Минулі роки показують, що він дуже хотів би повернути до політичного сенсу 2012-ого року, щоб Україну просто забули. Санкцій не треба, давайте забудемо малайзійський лайнер, забудемо Донбас, зовсім забудемо Крим. Ми за це готові домовлятися, боротися з тероризмом, ІГІЛ - наш ворог", - розповів Шендерович.

Він підкреслив, що домогтися розміну Путіну явно не вдалося, що можуть бачити всі.

"Захід цілком ясно показав Путіну, що розміну на Україну не буде. Цей сирійський дар Путіна – загибель російських солдатів – Європа не прийняла. Тому Путін буде продовжувати шукати точки торгу, і вже шукає. І це головний зміст зовнішньої політики: домовитися із Заходом, щоб все залишилося так само мінус санкції", - додав письменник.

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