Писатель-сатирик Виктор Шендерович сделал прогноз для будущего РФ при путинском режиме

По его мнению, агрессивная политика России при президентстве Владимира Путина не потерпит серьезных изменений, но при этом он и далее будет пытаться договориться с Западом об уступках.

Об этом он заявил 2018 года для журналистов издания "112 Украина". Он отметил, что грядущие санкции США против России вряд ли смогут изменить поведение Кремля.

"На уступки можно пойти либеральной общественности. Тут могла бы идти речь о политических уступках. В случае с конфликтом внутри не думаю, что при Путине может что-то серьезно измениться в РФ и Украине. Он пытается проходить между струйками, но не получается", - считает он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что за прошедшее время Путин явно пытается пролезть в мировую политику и вернуть 2012-й год.

"Он пытался пригодиться Западу в истории с Сирией, пытался Украину разменять на что-то. Прошедшие годы показывают, что он очень хотел бы вернуть в политическом смысле 2012-й год, чтобы Украину просто забыли. Санкций не надо, давайте забудем малайзийский лайнер, забудем Донбасс, совсем забудем Крым. Мы за это готовы договариваться, с терроризмом бороться, ИГИЛ - наш враг", - рассказал Шендерович.

Он подчеркнул, что добиться размена Путину явно не удалось, что могут видеть все.

"Запад вполне ясно показал Путину, что размена на Украину не будет. Этот сирийский дар Путина – гибель российских солдат – Европа не приняла. Поэтому Путин будет продолжать искать точки торга, и уже ищет. И это главное содержание внешней политики: договориться с Западом, чтобы все осталось так же минус санкции", - добавил писатель.

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