Російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович розкрив долю Олександра Лукашенка і Володимира Путіна

За його словами, президента Росії Володимира Путіна і білоруського лідера Олександра Лукашенка чекає однакова доля – їх режими впадуть.

Такий прогноз він озвучив 2020 року в інтерв'ю Хартия 97.

"Це два авторитарних режими Путіна та Лукашенко, які приречені саме на обвалення. На жаль, на обвалення, а не на еволюційний вихід. Ніяких виборів не буде нормальних ні за Лукашенка, ні за Путіна, це вже зрозуміло. А далі як матінка-природа розпорядиться", – зазначив він, додавши, що гадати про те, який з двох режимів впаде першим, немає сенсу.

За словами Шендеровича, такі події завжди відбуваються раптово. Для підтвердження він навів приклад з історії інших країн.

"Головний урок арабських революцій, єгипетської революції полягає в тому, що за місяць до падіння Мубарака всі розвідки світу доповідали про абсолютну стабільність. Це відбувається на клацання. Як ніби щось ламається, якась соломинка ламає спину верблюда. Передбачити неможливо", – вважає письменник.

Також Шендерович заявив, що президент України Володимир Зеленський виглядає цілком живим на тлі вмираючих диктатур Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

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