Российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович раскрыл судьбу Александра Лукашенко и Владимира Путина

По его словам, президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко ждет одинаковая судьба – их режимы рухнут.

Такой прогноз он озвучил 2020 года в интервью Хартыя 97.

"Это два авторитарных режима Путина и Лукашенко, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно. А дальше как матушка-природа распорядится", – отметил он, добавив, что гадать о том, какой из двух режимов падет первым, нет смысла.

По словам Шендеровича, такие события всегда происходят внезапно. Для подтверждения он привел пример из истории других стран.

"Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно", – считает писатель.

Также Шендерович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит вполне живым на фоне умирающих диктатур Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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