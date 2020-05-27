Російський журналіст, письменник і публіцист Віктор Шендерович розповів про помилки президента РФ Володимира Путіна

За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін прорахувався, коли анексувавши український півострів Крим і почавши війну на Донбасі, не передбачив наступну після цієї агресії ізоляцію РФ з боку країн Заходу.

Про це він розповів 2017 року в ефірі Ехо Москви.

"Те, що зробив Путін - зрозуміло, він не перший чоловік, який здійснив міжнародну агресію. Хоча — перший після війни, в Європі. Тим не менше. Тобто, про цинізм ми зараз не говоримо — ми зараз говоримо про здоровий глузд. Скажіть, там хто-небудь взагалі замислювався далі першого ходу? Або як в шахах: дурень побачив шах? Ось зараз давай увійдемо, а там… Ну круто! Давай подивимося, що буде! Ну подивилися чого. НАТО стоїть у наших кордонів впритул", - сказав він.

Публіцист зазначив, що господар Кремля в цій ситуації показав себе як хороший тактик і поганий стратег.

"Але, швидше за все: "дурень побачив шах"; швидше за все — це давно помічено і не мною, що він сильний тактик. Що він дуже жваво реагує, і у цій каламутній воді орієнтується як ніхто. Він дуже хороший тактик і дуже фіговий стратег. Тому що зрозуміти, що українська авантюра — це не тільки злочин, але це катастрофа, і для економіки, для статусу Росії, за всіх фронтах, включаючи військовий. Це катастрофа. І сьогодні я думаю, це розуміють більш-менш все", - підкреслив Шендерович.

Він також додав, що тактично Путін переміг, адже став першим, хто розділив карту Європи після першої світової війни.

"Про нього знову почали розмовляти, він знову став людиною року, за версією "Таймс". Звичайно: Путін - озброєний бандит з ядерною зброєю посеред Європи! Переробили карту Європи після першої світової війни вперше", - резюмував письменник.