Российский журналист, писатель и публицист Виктор Шендерович рассказал об ошибке президента РФ Владимира Путина

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин просчитался, когда аннексировав украинский полуостров Крым и начав войну на Донбассе, не предусмотрел последующую после этой агрессии изоляцию РФ со стороны стран Запада.

Об этом он рассказал 2017 года в эфире Эха Москвы.

"То, что сделал Путин — понятно, он не первый человек, который совершил международную агрессию. Хотя — первый после войны, в Европе. Тем не менее. То есть, про цинизм мы сейчас не говорим — мы сейчас говорим про здравый смысл. Скажите, там кто-нибудь вообще задумывался дальше первого хода? Или как в шахматах: дурак увидел шах? Вот сейчас давай войдем, а там… Ну круто! Давай посмотрим, чего будет! Ну посмотрели чего будет. НАТО стоит у наших границ вплотную", - сказал он.

Публицист отметил, что хозяин Кремля в этой ситуации показал себя как хороший тактик и плохой стратег.

"Но, скорее всего: "дурак увидел шах"; скорее всего — это давно замечено и не мною, что он сильный тактик. Что он очень лихо реагирует, и в этой мутной воде ориентируется как никто. Он очень хороший тактик — и очень фиговый стратег. Потому что понять, что украинская авантюра — это не только преступление, но это и катастрофа, и для экономики, для статуса России, по всем фронтам, включая военный. Это катастрофа. И сегодня я думаю, это понимают более-менее все", - подчеркнул Шендерович.

Он также добавил, что тактически Путин победил, ведь стал первым кто разделил карту Европы после мировой войны.

"О нем снова начали разговаривать, он снова стал человеком года, по версии "Таймс". Конечно: Путин - вооруженный бандит с ядерным оружием посреди Европы! Переделавший карту Европы после мировой войны впервые", - резюмировал писатель.