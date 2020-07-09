Российский писатель Виктор Шендерович объяснил, зачем Владимиру Путину война в Украине

По его словам, президенту России Владимиру Путину выгодна война против Украины потому, что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.

Такое мнение он выразил 2015 года в интервью "Эху Москвы".

"Война, которую Россия ведет на территории соседнего государства. Точка. Это главное, что происходит сейчас... Российские войска там есть. Это Россия участвует в вооруженном конфликте на территории соседнего государства" - возмутился он.

Он пояснил, что россиянам нечего делать на Донбассе, ведь им там ничего не нужно, единственное, кому есть выгода от войны - это Путин и его соратники.

"Та война в интересах путинской администрации, потому что это единственная повестка дня, в которой он вообще существует. Потому что экономику прос...и, статус России прос...и, 150 миллиардов выбросили, обрушили страну, обрушили ее статус, обрушили ее экономику. Проиграли все, что можно проиграть", - пояснил писатель мотивы российской агрессии.

"Путин сам заварил эту заварушку, он сам теперь будет бороться за мир. Сам устроил сражение на Донбассе – сам за мир борется. Он - уголовный преступник, и он это знает. И они все это знают, что делает очень опасной нашу внутреннюю ситуацию, потому что они сами себе отрезали возможности выхода. Как только этой войны не будет – он никто и звать его никак. Он военный преступник, положивший 5 тысяч, развязавший войну, оттяпавший кусок чужой территории, обрушивший экономику собственной страны; отбросивший РФ в сторону Зимбабве, Венесуэлы и Узбекистана", - резюмировал писатель.

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