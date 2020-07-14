Известный писатель Виктор Шендерович высказался о настроениях в России

По его словам, в России уже прошла эйфория, связанная с аннексией Крыма, а сама РФ как государство гибнет из-за политики ее президента Владимира Путина.

Об этом он заявил 2015 года в интервью ZN.UA.

"Никакой эйфории "Крымнаш" уже нет. За Крым пошли платежки. Даже самый закоренелый охотнорядец оглянется и поймет, что гречки нет и в отсутствие евреев. Все идет, но очень медленно. И ситуация усугубляется нашим жертвенным менталитетом, когда все готовы затянуть потуже пояса ради того, чтобы пожалеть бедного Путина… Традиционно искреннее единение с барином… Ведь нам пятнадцать лет вкачивали в голову, что если с Путиным что-то случится, Россия тут же погибнет", - отметил он.

Вместе с тем, Шендерович считает, что прогнозов на ближайшее время давать нельзя, но при этом очевидна гибель России при Путине.



"Кто мог предположить, что будет Крым, Донбасс или малазийский "Боинг"? Понятно, что риск от эффекта обезьяны с гранатой существует. Но когда она взорвется, не знает никто. Можно говорить разве что о тенденции — при Путине ничего принципиально нового быть уже не может. Коридор возможностей очень узкий. Экономика рушится, и выход наружу возможен только после Путина. При Путине Россия продолжит гибнуть…", - резюмировал он.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.