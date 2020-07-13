Письменник Дмитро Капранов назвав головну відмінність українців від росіян

За його словами, свобода і життя – це дві головні цінності, на яких базується менталітет українців та їх національна ідея. У той же час у росіян на першому місці перебувають держава і "русский мир".

Таку думку він озвучив 2017 року в ефірі Обозреватель.LIVE.

Так, в ході бесіди він зазначив, що поняття "український світ" відображає суть національної ідеї українців, їх ідентичність і не має відношення до політики.

"Український світ сформувався не за 4 роки, а за 300 з гаком років. Але, оскільки він у нас живе в напівпідпіллі, то ми прояви цього українського світу бачимо тільки в критичних ситуаціях", - зауважив літератор.

Письменник розповів про численні дискусії з родичами і знайомими з РФ, які після Революції Гідності запитували: "Ну, і чого ви досягли? Що ви наскакали?".

За його словами, ставлення українців і росіян до свободи і цінності людського життя абсолютно різний.

"Так, в Росії теж мама – це святе. У Росії теж є почуття правди, свободи… але воно просто в ієрархії (цінностей знаходиться) далі. У нас на першому місці свобода, життя і так далі. А у них на першому місці імперія і матінка-Росія, "русский мир", а потім все інше. Ми розуміємо, що це питання пріоритетів", - додав Капранов.

Як повідомляла Politeka, письменник Капранов запропонував єдиний спосіб уберегтися від Росії.

Також Politeka писала, що Капранов закликав РФ забрати росіян з України.